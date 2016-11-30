Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın baba ocağını hüzün kapladı. Türk bayrağının asıldığı evde kayıp Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın ailesi umutla gelecek iyi haberleri bekliyor.

Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın 98 gündür yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatında 2 askerle irtibatın kesildiği açıklanmıştı.

Kayıp Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın baba ocağı olan Esenler Mahallesi derin bir sessizliğe büründü. En son bayramda ailesi ve yakınları ile görüştüğü öğrenilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın, ailesi umutla gelecek müjdeli haberi bekliyor. Astsubay Kıvanç’ın baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan yakınları da eve akın etti.

Yeğeni Kıvanç Kaşıkçı'nın durumunu öğrenmek için abisinin Esenler Mahallesindeki evine gelen Sebahattin Şahin, yaptığı açıklamada, “Şu anda benim de pek bilgim ve haberim yok. Ben de bilgi almaya geldim. Ağabeyim aradı, durumu anlattı. Kıvanç yeğenim oluyor. Kıvanç’la en son bayramda görüştük. Kendisi Fırat Kalkanı operasyonuna katılmıştı” diye konuştu.

Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE