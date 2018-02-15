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İş bulamayınca iş kadını oldu

Siirt’te eşinden ayrıldıktan sonra kendisinin ve çocuğunun hayatını idame ettirebilmek için uzun süre iş arayan Gülnaz Döver, iş bulamayınca annesinin de desteğiyle güzellik merkezi açarak, iş kadını oldu.

İş bulamayınca iş kadını oldu

15 Şubat 2018 11:00

Siirt’te eşinden ayrılan bir çocuk annesi 32 yaşındaki Gülnaz Döver, hem kendini hem de çocuğunun hayatını idame edebilmek için uzun süre iş aradı. Çalmadık kapı bırakmayan ve iş bulamayan Döver, iş yeri açmaya karar verdi. Desteğini aldığı annesinin altınlarını bozarak iş hayatına giriş yapan Döver, güzellik merkezi açtı.
Çocuğunun geleceği için bu işe girdiğini aktaran Döver, "Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Siirt'in, böyle bir mekana ihtiyacı vardı. Bunun için eğitim aldım birçok sertifikam var. Cilt bakımı, kalıcı bakım, kirpik, protez tırnak böyle bir girişimde bulundum. Tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Önce annemin altınlarını bozdurarak destek aldım. Sonra KOSGEB'le işimi büyütmek istiyorum. Bayanların örnek almasını diliyorum" dedi.
Bir çocuğunun olduğunu anımsatan Döver, “Eğitimi için, geleceği için iş hayatına girdim. Annem hem maddi hem de manevi destek oldu. Arkadaşlarım da bu işe elimin yatkın olduğunu söyleyerek beni teşvik etti” diye konuştu.  

Selami Deniz
 

 

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