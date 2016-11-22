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İş dünyasından Şırnak için seferberlik çağrısı

Sokağa çıkma yasağının 8 ay sürdüğü Şırnak’ta ekonomi durdu. İş çevreleri, çok sayıda iş yerinin yıkıldığı, maden ocaklarının aylarca çalışmadığı kent için seferberlik çağrısı yaptı.

İş dünyasından Şırnak için seferberlik çağrısı

22 Kasım 2016 09:34
İş dünyasından Şırnak için seferberlik çağrısı - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasağının, 8 ay sonra 14 Kasım’da kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta, ekonomi de büyük darbe yedi. Kentte, birçok iş yeri yerle bir olurken, kömür madeni ocakları da aylarca çalışmadı. İş çevreleri, kentin ekonomisinin canlandırılması için seferberlik çağrısı yaptı.

"Kömür ocakları 1 yıl çalışmadı"
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Cihan Birlik, kazılan hendeklerin kent ekonomisinde ciddi kayıplara neden olduğunu belirterek, "Esnafların iş yerleri yıkıldı. Hendeklerin kazıldığı süreçte de terör örgütünün ciddi baskısıyla esnaflar kepenk kapatıyordu, ciddi zararları oluyordu. Buna 8 ay da katlanınca ciddi bir zarar oldu. 1 yıl boyunca kömür ocakları çalışmadı. Yaklaşık bine yakın personel çalışıyordu buralarda. Bu insanlar mağdur oldu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz aylarda Şırnak’ın da içinde bulunduğu 6’ncı bölgeye özel bir teşvik sistemi getirildiğini açıkladığını anımsatan Birlik, "Bu teşvikte bölgeye fabrika yapacak olanlara makine desteği ve malzeme alım garantisinin verileceğinin açıklanması halkta bir ümit yaratmış oldu. Bu saatten sonra hem ekonomik hem de sosyal dengelerin oluşturulması için tüm halkımıza da ciddi görevler düşmektedir. Halkımız, milletimiz tüm sivil toplum kuruluşları, işadamlarımız ve siyasi partilerimizin bölgeyi kalkındırmak için gerekli olan tüm adımları atması elzem olmuştur. Buradaki halka sahip çıkılmasını sadece devletten beklememek gerekmektedir. Tüm işadamlarımızın bölgemize gelip, vatanseverliğini ortaya koyması gerekmektedir. El birliği ile milletimize devletimizle birlikte sahip çıkmamız gerekmektedir" diye konuştu.

"Şırnak pilot il seçilsin"
Şırnaklı işadamı Yusuf Som ise, Diyarbakır, Mardin ve diğer iller varken Şırnak ve Hakkari’ye yatırımcı çekilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bizim istediğimiz Şırnak merkez ve ilçelerine daha teşvik edici bir teşvik uygulaması getirilmesi. Direkt yatırımcıyı çekebilecek bir teşvik yapılması lazım. Bunun adına pilot bölge mi dersiniz, Şırnak’ı pilot bölge mi seçersiniz. Çünkü doğu ve güneydoğuda en çok tahrip olan il Şırnak’tır. Şırnak’ın esnafını bir şekilde, ne yapıp edip ayağa kaldırmak zorundayız. Hükümetimiz güçlüdür. Konutlarla birlikte esnafı canlandırıp, kömür ocaklarını da aktif hale getirmek Şırnak’ın geleceğini kurtarmak için şans olur."

Mehmet Pişkin - Melih Yiğit

 


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