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İş kazasında ölen gencin babası olayı ihmallerinden kaynaklandığını iddia etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan ve üzerine makas düşmesi sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı gencin babası, kazanın ihmalkarlık yüzünden kaynaklandığını iddia etti.


19 Ekim 2016 16:54

Olay, geçtiğimiz hafta Eskişehir OSB 8. caddede bulunan bir fabrikada meydana gelmişti. Çelik montaj ekibinde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Afyonkarahisarlı M.K.'nin üzerine, montajı yapıldığı esnada çelik çatı makası düşmüştü. 15 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki makasın altında kalan genç ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmişti. Gencin Afyonkarahisar’da ikamet eden babası İsmail Karakaya, oğlunun 8 ay sonra askere gideceğini belirterek, Eskişehir’de çalıştığı fabrikanın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığını ve kazanın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Acılı baba, olayın araştırılmasını ve ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR 

Etiketler: iş kazası


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