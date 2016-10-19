Olay, geçtiğimiz hafta Eskişehir OSB 8. caddede bulunan bir fabrikada meydana gelmişti. Çelik montaj ekibinde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki Afyonkarahisarlı M.K.'nin üzerine, montajı yapıldığı esnada çelik çatı makası düşmüştü. 15 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki makasın altında kalan genç ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmişti. Gencin Afyonkarahisar’da ikamet eden babası İsmail Karakaya, oğlunun 8 ay sonra askere gideceğini belirterek, Eskişehir’de çalıştığı fabrikanın yeteri kadar güvenlik önlemi almadığını ve kazanın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Acılı baba, olayın araştırılmasını ve ihmali olanların cezalandırılmasını istedi.

Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR