İş stresi deyip geçmeyin!

Uzun, iş stresini “Kişide fizyolojik ve psikolojik dengesizlik oluşturan zihinsel veya fiziksel yorgunluk durumu” olarak özetlemenin mümkün olduğunu belirterek, “Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yeni bir şeyler başarma öğrenmenin doğasında daima stres olduğu bundan bütünüyle kaçınmanın mümkün ve doğru olmadığıdır. Nitekim, düşük düzeydeki stresin, bireyi yeni çözüm yolları aramada motive edebileceği, dolayısıyla zararlı değil, yararlı olduğu ifade edilmektedir” dedi.

Zararlı olanın yüksek düzeydeki olumsuz stres olduğunu dile getiren Psikolog Pelin Su Uzun, “Stres, kendisini meydana getiren ana parçaların toplamından çok daha fazla bir değere sahiptir, bedenimizin fiziksel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan psikolojik ve fizyolojik etkileri oldukça fazladır; sizde gözlemlenen, uyku bozuklukları, çevre ile ilişkinin bozulması bunlardan sadece birkaçıdır. Birey olarak strese karşı reaksiyon verme sürecinin "Alarm" durumu ile başladığını belirtmek mümkündür” diye konuştu.

Psikolog Pelin Su Uzun, vücudumuz ve zihnimiz bize içinde bulunduğu durumdan hoşnut olmadığını belirten birtakım göstergeler sunduğunu; bunu algılayarak ve stresli durumdan kurtulmak için bir şeyler yapmazsak yani stres oluşturan şey (tehdit) ortadan kalkmazsa bünye bir sonraki aşama olan "Tükenme" durumuna geçebildiğini anlatarak, “Bunu engellemek adına sizin için kendinize şu soruları sormanızda fayda var. İşler nasıl bu duruma geldi? Başta çok istenen bir durum nasıl tehdit boyutuna yükseldi? bunları değerlendirmek durumun nerede değiştiğini görmek açısından oldukça önemlidir. Tabii bireyin kişilik yapısı ve stresle başa çıkma durumu değerlendirilmelidir, çözüm yolu her kişiye göre farklılaşıyor olsa da bilinmesi gereken önemli noktalar şunlardır; Yaşadığınız stres sizi başarıdan ya da istediğiniz şeyden uzaklaştıryorsa ve zarar vermeye başladıysa eylem planı oluşturmak ilk aşamadır bu durumu nasıl düzeltebilirim? Gerçekten yaşadığım strese değer bir kazanç elde edecek miyim ? Cevabınız olumsuzsa sizi yıpratan bu süreci bitirmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun yanında ruh sağlığı çalışanlarından profesyonel bir yardım alma, psikolojik belirtileri düzeltme ve durumu daha sağlıklı değerlendirmenizi sağlama açısından faydalı bir yöntem olabilir. Yine Gevşeme Teknikleri, Meditasyon, stresli ortamlardan uzaklaşmak için ilave rahatlatıcı etkinliklerin çoğaltılması, başvurulacak çözüm yolları arasındadır” şeklinde konuştu.

