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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Kastamonu’da iddialara göre daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen olayda bir kişi, işyerinde çıkan silahlı kavga sonucunda tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Topçuoğlu Mahallesi'nde bulunan katlı pazar yerindeki iş yerinde oturan Erdal Karamustafaoğlu (30), iddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş yerinde çıkan tartışma sonrası kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu Erdal Karamustafaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vücuduna kurşun isabet eden Erdal Karamustafaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdal Karamustafaoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin üzerine Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan şahısların kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu

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