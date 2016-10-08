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İş yerindeki patlama güvenlik kamerasında

Kütahya'da bir iş yerinde mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 çalışan hafif şekilde yaralandı.

İş yerindeki patlama güvenlik kamerasında

08 Ekim 2016 14:36
İş yerindeki patlama güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Alipaşa Mahallesi Gençali Sokak'ta Veli Eskici'ye ait lokantada, mesaiye gelip iş yerini açan işçinin elektrik düğmesine basması sonucu mutfak tüpünden sızan gaz alev aldı ve patlama meydana geldi. Olayda, hasar oluşan lokantada çalışan işçi M.E. hafif şekilde yaralandı. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yarılı genç, tedavi altına alındı.  Patlama anı ve sonrası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama nedeniyle camları kırılan lokantanın önünden geçen bir kişinin saniyelerle yaralanmaktan kurtulduğu, yine patlamanın etkisiyle kaldırıma düşen bir çalışanın çevredeki esnaf tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.  

HÜSEYİN EFE

Etiketler: işyeri patlama, Kütahya


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