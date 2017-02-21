

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Valiliği yan tarafında bulunan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs önce iş yerinin kapılarını açmaya çalıştı. Kapıları açamayan şahıs iş yerinin kapısına pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Kapı bir türlü açılmayınca şahıs bu defa iş yerinin camlarına ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şahıs hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın M.K. olduğunu tespit etti. Şahıs kısa sürede gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.