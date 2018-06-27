İş yerini kundaklama girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Olay Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 357. Sokaktaki elbise ve ayakkabı satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 Haziran'da iş yerinin önüne gelen ve genç yaşlarda oldukları tahmin edilen 2 şahıs önce üzerlerindeki tişörtleri yukarı kaldırıp kafalarına kadar çekerek yüzlerini kapatmaya çalıştı. Ardından kundaklayacakları iş yerinin güvenlik kamerasını fark eden şahıslar kameranın yönünü kendilerini göremeyecek şekilde çevirdi. Kundakladıkları dükkanın yanındaki iş yerinin kamerasının kendilerini gördüğünden habersiz olan şahıslardan birisi daha sonra çevreden yakmak için kağıt aramaya başladı.

İş yerini kundaklamak için defalarca denemede bulundular

Daha sonra elinde gazete ve kağıt parçaları ile iş yerinin önüne gelen şahıs kağıtları iş yerinin kapısının altından içeri atarak yakmaya çalıştı. Yaktığı kağıdın söndüğünü gören şahıs tekrar çevreden kağıt parçaları toplayarak dükkanın kapısının altından içerip sokup yaktı. Birkaç denemeden sonra kağıtların alev aldığını gören şahıs bu defa aynı iş yerinin depo olarak kullandığı kısmı yaktı. İş yerlerinde attığı kağıtlarından yanıp alev aldığından emin olan şahıslar yaklaşık 5 dakika sonra kameraların açısından çıkarak olay yerinden ayrıldı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra gelen polis ekipleri ise yanan kağıtları kendi imkanlarıyla söndürdü. O anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

"Yapan kişiler belli kameralarda görünüyor"

İş yerinin sahibi Mehmet Şerif İmre ise iş yerini yakmaya çalışan şahısları tanıdıklarını ve kendilerinden haraç isteyen kişiler olduğunu iddia etti. Aynı şahısların 16 Haziran tarihinde iş yerlerinin deposunu da yakan şahıslar olduğunu öne süren İmre, "Bayramın ikinci günü iş yerimizin yanındaki depoda büyük bir yangın çıktı. 40 bin TL’lik bir zararımız var. Olayın ardından şikayetçi olup polise ve savcılığa gittik ama bir sonuç çıkmadı. Olay önceki gün tekrarlandı. Bu defa iş yerimizi kundaklamaya çalıştılar. Yapan kişiler belli kameralarda görünüyor. Bunun yanında 2 oğlum var onları tehdit ediyorlar. Dükkanımızı iki defa kundaklayan aynı şahıs. Bizden haraç almaya çalışıyorlar. Savcı bunu serbest bırakmış. Adam serbest kalır kalmaz komşu esnafı telefon ile arayarak ‘ben onları kesip, doğrayacağım’ diye tekrar tehditler savuruyor" diye konuştu.

Yanan depoda 40 bin TL’lik zarar var

Öte yandan, kundaklanarak yakılan ve yaklaşık 40 bin TL’lik maddi hasarın olduğu dükkan ile birlikte iş yerini kundaklamaya çalışılması olayı ile ilgili Ö.Y. isimli şahsın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gökten Ceylan