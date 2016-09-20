28 Şubat döneminin sembol isimlerinden Refik Baydur, akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Önceki gün hayata veda eden ünlü işadamı Baydur, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Baydur için Teşvikiye Camisi’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine eşi Zuhal Baydur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile çok sayıda işadamı ile vatandaş katıldı. Eşi Zuhal Baydur taziyeleri cami avlusunda kabul ederken, Refik Baydur’un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze namazına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, ünlü işadamının vefatından dolayı duyduğu üzüntü dile getirerek, “Allah rahmet eylesin. Özel sektörün çok önemli temsilcisiydi. İyi bir insandı. Sendikacılık açısından Türkiye için kayıp. Allah rahmet eylesin” dedi. Törene katılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise Refik Baydur’un, Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde öncü kişiliği ve cesur duruşuyla her zaman önemli bir sanayici olduğunu ifade etti.

İşadamı Refik Baydur kimdir?

İşveren sendikacılığının önde gelen isimlerinden Refik Baydur, 1929 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Tercan ve Kırşehir’de, ortaokulu Kars’ta, liseyi ise Erzurum’da Erzurum Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 1953-1957 yılları arasında çeşitli bankalarda görev yaptı. 1957 yılından itibaren özel sektörde muhtelif şirketlerde müdür, genel müdür ve murahhas azalık yaptı. İstanbul Hava Yolları’nın kurucuları arasında yer aldı. Timsan Şirketler Grubu’nun kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1963’ten bu yana Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Refik Baydur bu görevlerini Yönetim Kurulu Başkanı olarak vefat ettiği güne kadar devam ettirdi. 1964’ten itibaren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi yapan Baydur, 1989’dan itibaren 3 dönem üst üste, 15 yıl boyunca sürdürdüğü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 26 Aralık 2004 tarihinde yapılan başkanlık seçiminde kendi isteği ile aday olmayarak ayrıldı. TİSK’in Onursal Başkanları arasında yer aldı.