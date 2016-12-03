Polis tarafından el konulan olay da hırsız ya da hırsızların arandığı belirtildi. OIay gece yarısı henüz belirlenemeyen bir vakitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adliye Otoparkı’ndan Sosyal Tesislerin olduğu alana giren hırsız ya da hırsızlar önce boya ve tadilat çalışması nedeniyle işçilere ait tahta merdiveni kullanarak Adliye Sosyal Tesisleri’ne girmeyi başardı. Yemekhanenin kasasındaki yaklaşık 2 bin lira nakit parayı alarak kayıplara karışan hırsızlardan bir kişinin eşkali güvenlik kameraları tarafından tespit edilirken polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.