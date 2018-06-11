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İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 20 işçi yaralandı.

İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

11 Haziran 2018 11:43

Kaza, sabah 05.15 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Akhisar yolu üzerindeki Güzelköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 39 SM 233 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, havanın yağışlı olması sebebiyle Güzelköy kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Soma’dan gelip Turgutlu ilçesine tarım işçileri taşıdığı öğrenilen araç, yolun kaygan olması nedeniyle yan yatarak yol kenarındaki bir işletmenini duvarına çarparak durabildi. 

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Manisa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı AKS ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tek tek midibüsten çıkartılan yaralı tarım işçileri kaza yerine sevk edilen ambulanslara bindirildi. Kazada 19’u işçi ve midibüs şoförü olmak üzere 20 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 18 kişi ile ağır yaralanan 2 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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