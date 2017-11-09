İşçileri taşıyan servis takla attı: 15 yaralı

Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolunun Kızılinler Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre Fikret U. hakimiyetindeki 26 S 7348 plakalı minibüs, virajı alamayarak yoldan çıktı. Bankete düşerek takla atan servis aracında bulunan 15 fabrika işçisi yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilirken, bazı kazazedeler ise diğer ambulansların da olay yerine intikal etmesini bekledi. Üşüyen yaralılara çevrede bulunan vatandaşlar montlarını verirken, polis ve jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için çevre güvenliğini aldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan vatandaşlar cep telefonlarının ışığını kullanarak çevrede başka yaralıların olup olmadığını araştırdı.