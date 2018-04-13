İsdemir Linde Gaz Ortaklığı resmen faaliyete geçti ve ilk üretimini yaptı

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İsdemir ile Alman Linde Grubu’nun 2016 yılında eşit ortaklıkla kurduğu İsdemir Linde Gaz Ortaklığı resmen faaliyete geçti. İskenderun’da düzenlenen törenle devreye alınan endüstriyel gaz üretim tesisi, 250 milyon TL’lik yatırımla, 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Türkiye'nin en verimli endüstriyel gaz üretimini yapacağı belirtilen tesis, günlük bin 700 ton oksijen ve azot tedarik edecek. İsdemir’in oksijen üretim kapasitesini yüzde 60, azot üretim kapasitesini ise yüzde 70 oranında artıracak olan tesisin sağlayacağı oksijen kapasitesi sayesinde İsdemir’de yıllık 300 bin ton ilave çelik üretimi gerçekleşecek. Bu üretimin ciroya etkisi de yaklaşık 750 milyon TL seviyesinde olacak.

OYAK Grubu Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK Maden Metalürji Grubu olarak öncelikli hedeflerimizden biri olan ‘verimlilik artışı’ konusundaki çalışmalarımızı planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Linde Grubu ile ortaklaşa kurduğumuz endüstriyel gaz üretim tesisi, kurumumuzun sürdürülebilir üretkenliğini daha ileri seviyeye taşıyacak ve grubumuza finansal olarak da önemli bir katkı yapacak. 'Teknolojik dönüşümle maksimum verim' vizyonumuzun değerli bir sembolü olarak gördüğüm bu yatırımın, hem OYAK’a hem de ülkemiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Linde AG Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Eulitz, "Linde Grubu olarak 140 yıldır teknoloji, inovasyon ve çözüm odaklı bir vizyonla çalışıyoruz. Ortağımız olan OYAK Maden Metalürji Grubu'nun üretim süreçlerini desteklemek için küresel uzmanlığımızı ve tecrübemizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün faaliyete geçirdiğimiz yeni tesis, birinci sınıf teknolojik özelliklere sahip olup çevre dostu oluşuyla öne çıkıyor. Bu yatırım, gelecekte birlikte daha fazla büyüme ve karşılıklı ortak fayda sunmasının yanı sıra Türkiye'de büyüyen işlerimizin başarısını yansıtıyor ve bölgede daha fazla yatırım yapma isteğimizi vurguluyor" diye konuştu.