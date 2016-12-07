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'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, 55 gündür haber alınamıyor

Mersin'de yayladaki ailesini telefonla arayarak "Çalışmak için Samsun'a gidiyorum" diyen gençten 55 gündür haber alınamıyor.


07 Aralık 2016 12:10

Oğlunu her yerde arayan baba Arif Kara, "Her gün konuştuğumuz çocuğumuzla 55 gündür konuşamıyoruz. Başına bir şey geldiğinden korkuyoruz. İçimiz öyle yanıyor ki, eve gidesim gelmiyor. Çünkü herkes benim gözlerime bakıyor. Bu bekleyiş çok zor. Oğlumun bulunmasını istiyorum" dedi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Yanpar Mahallesi'nde ikamet eden 25 yaşındaki Mustafa Kara, 55 gün önce annesini telefonla arayarak, "Samsun'a çalışmaya gidiyorum" diyerek evden çıktı. O günden bu yana Mustafa'dan ne bir telefon ne de haber alabilen aile, çocukları için kayıp başvurusunda bulundu. Oğlunun sesini en son 55 gün önce telefonda duyduklarını söyleyen baba Arif Kara, "Oğlum daha önce böyle bir şey hiçbir zaman yapmadı. Bize nereye gitse, nerede olsa söylerdi. Ancak oğlum çok iyi niyetli, saf ve temiz bir çocuk. O yüzden oğlumu kolaylıkla kandırabilirler. Çünkü benim oğlum biz yaylada olduğumuz zamanda her gün annesiyle telefonda konuşurdu. Bir gün bile aksatmaz, sesini duyardık. Kötü düşünmek istemiyoruz ama aklımıza kötü şeyler de geliyor. Belki biri zorla götürmüş de olabilir. Yoksa her gün konuşan çocuktan 55 gündür elbet haber alınırdı. Başına bir iş gelmese mutlaka birinden telefon bulur, bize ulaşır ve iyiyim derdi" şeklinde konuştu.

"Herkes gözümün içine bakıyor"

Artık eve zorla gittiğini söyleyen baba Kara, "55 gündür içimiz yanıyor. Eve her gittiğimde ailem benim gözlerimin içine bakıyor, ağzından çıkacak kelimeleri dinliyor. Bende halen her eve gittiğimde bir türlü mutlu haber verememenin üzüntüsünü ayrıca yaşıyorum. Böyle sonuç olmadan beklemek gerçekten çok zor. Oğlumun ne yaşadığını biliyoruz ne de başına bir şey geldiğini biliyoruz. Artık ailece oğlumun yaşadığından endişe duymaya başladık. Arkadaşlarının sözlerine kanıp, buralardan da gitmiş olabilir. Oğlum eğer yaşıyorsan, hepimiz seni çok merak ediyoruz. Eğer iyiysen bize ulaş, ben buradayım de biz de rahatlayalım. Yetkililerden yardım istiyorum. Ne olur oğlumu bulun" diye konuştu.
Kara, ayrıca oğlunu görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.  


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