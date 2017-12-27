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İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını protesto eden göstericilere sert müdahalede bulundu.

İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı

27 Aralık 2017 23:50
İşgalci İsrail güçleri yine saldırdı - Tıkla İzle

İsrail güçleri, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunmaya devam ediyor. Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kentinde Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale eden İsrail askerleri, bir aktvisti gözaltına alırken bazı gazetecileri darp etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık’ta işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiş ve Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşıma talimatı vermesinin ardından Ramallah, Kudüs ve Batı Şeria’da gerginlik artmıştı. Filistinliler tarafından düzenlenen protesto gösterilerinde, İsrail askerlerinin sert müdahalesinde birçok Filistinli yaralanırken can kayıpları da yaşanmıştı.

Muhammed Rabah
 

 

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