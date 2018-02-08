Işık ihlalinde iki araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, İzmit-Gölcük yolu Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı yan yoldan İzmit istikametine dönmek için bekleyen Murat Akyıldız idaresindeki 34 LZ 7714 hafif ticari araç, yeşil ışık yanında yola çıktı. Bu sırada İzmit’ten Gölcük istikametine gitmekte olan Selami T. idaresindeki 41 H 2746 plakalı başka bir hafif ticari araç ise kırmızı ışıkta durmayınca 34 LZ 7714 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken 34 LZ 7714 plakalı araç içindeki sürücü Murat Akyıldız, araçta bulunan Fatma Turhan, Gürbüz Yılmaz ve Bayram Çeliktaş araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Gölcük ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada büyük oranda hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Cihan Atik -Gürcan Yılmaz

