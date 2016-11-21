Bir süre önce Yüksekova ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve başlatılan operasyonlar nedeniyle her şeylerini kaybeden 4 nüfuslu Yalçın ailesi, Hakkari’ye yerleşmek zorunda kaldı. Hakkari’de kiraladıkları evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Yalçın ailesinin içler acısı durumuna şahit olan bazı hayırsever vatandaşlar, yardımlarını hiçbir zaman eksik etmediler.

Biri işitme engelli, diğeri böbrek hastası

Eşi Osman Yalçın’ın işsiz olduğunu belirten iki çocuk annesi Özlem Yalçın, en büyük çoğu olan 4,5 yaşındaki Deniz Yalçın’ın işitme engelli, diğer küçük çocuğu 1,5 yaşındaki Umut’un ise böbrek hastası olduğunu söyledi. Çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştıklarını ifade eden anne Özlem Yalçın, işitme engelli çocuğu Deniz’in işitme cihazının kaybolması ile birlikte perişan olduklarını söyledi. Yalçın, “Çocuğum işitme engelli, iki yıl önce ameliyat oldu. Taktığı cihaz çok pahalı, dışarı çıkarken cihazın bir parçasını düşürdü mü çocuklar mı aldı onu bilemiyoruz. Bu cihazı almamızın imkanı yok. Eşimin işi de yok. 1,5 yaşındaki oğlum Umut da böbrek hastasıdır. 3 ayda bir tedaviye götürüyorum. Belki hayırseverler çıkar da çocuğuma işitme cihazı alır veya masrafını karşılar. Ben de Allah razı olsun derim. Çok zor durumdayım. Çocuğumun bu durumunu görünce üzülüyorum. Çocuğuma seslenmeme rağmen beni duymuyor. Duymadığı için de hem huysuz hem de beni rahatsız ediyor. Kendisi de cihazını istiyor, ağlıyor. Ne yapacağımı ve kime danışacağımı bilmiyorum. Kimden yardım isteyeceğimi bilmiyorum. Aile olarak Yüksekova’daki sokağa çıkma yasağından dolayı Hakkâri’ye geldik. Oradaki evimiz yıkıldı, eşyalar enkaz altında kaldı. Hakkâri’ye geldik. Aç ve açıktaydık, Allah razı olsun hayırseverler durumumuzu gördü. Bize yorgan, halı yardımında bulundular. Oğluma hayatla bağlantısını yeniden sağlanması için hayırseverlerden yardım eli bekliyorum” şeklinde konuştu.



Feyzullah Taş

