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İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 71 gözaltı

İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 71 gözaltı
İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 71 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar' kapsamında 2 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 39 ayrı operasyonda toplamda 10 kilo 228 gram esrar maddesi, 12 adet Captagon hap, 3 adet uyuşturucu hap, 58 gram eroin maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen değerlendirilen 440 lira para ele geçirildi. 

Operasyonlarda 71 kişinin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı belirtildi.  

Necati İvgin 

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