İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 71 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar' kapsamında 2 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 39 ayrı operasyonda toplamda 10 kilo 228 gram esrar maddesi, 12 adet Captagon hap, 3 adet uyuşturucu hap, 58 gram eroin maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen değerlendirilen 440 lira para ele geçirildi.
Operasyonlarda 71 kişinin gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Necati İvgin