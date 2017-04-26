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İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı

Beylerbeyi'nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında, bin 500 yıllık geçmişe dayandığı ileri sürülen tarihi kiliseye ait kalıntılar çıktı. Kilisenin duvarları ve oda kısımları net olarak görülürken, esnaf çalışmaların uzun süredir yapılmamasından dolayı işlerinin etkilendiğini söyledi.

İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı

26 Nisan 2017 09:26
İSKİ Kazısından 1500 yıllık kilise çıktı - Tıkla İzle

Üsküdar Beylerbeyi’nde İSKİ’nin yaptığı atık su arıtma tesisine aktarma yapacak olan şaftın çalışması sırasında yapılan kazıda, tarihi eser parçaları gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 6 ay önce yaşanan bu gelişme üzerine müze görevlileri aranarak durumdan haberdar edildi. Üzerindeki motifleri ile bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu tespit edilen sütun, arkeoloji müzesinin görevlilerine teslim edildi. Bahse konu kazının yapıldığı yerde ise tarihi bir kilisenin olduğu sanılıyor. İhlas Haber Ajansı kazı alanına inerek bin 500 yıllık olduğu sanılan kiliseyi yakından görüntüledi. Görüntülerde kilisenin oda bölümleri ve duvarları net olarak görülebiliyor.Çevre esnafı ise kazı çalışmalarının tamamlanamamasından dolayı şikayetçi.

Belirsizlik esnafı bezdirdi

Kazı çalışmalarının işlerini yarı yarıya düşürdüğünü söyleyen Esnaf Selim Altın, “Buraya Atık Su çalışması diye başladılar ve 2 ay içerisinde biteceğini söylediler. Burada yolu kapattılar, esnaf iş yapamıyor, kirasını ödeyemiyor, mağdur durumda. Ben çıkanı görmedim fakat bir taş çıktığını söylediler. İşlerimizi yarı yarıya etkiledi bu durum. Üsküdar yönünden de Çengelköy yönünden de gelen araçlar dükkanımıza gelemiyor. Esnaflar olarak mağdur durumdayız” dedi.

“45 gün sonra kapanacak dediler, hala bir çalışma yok”

Beylerbeyi’nde yaşayan Mehmet Doğan, “6 ay önce kazılar başladı. 2’inci ayda çöpe atılmış şekilde bir taş bulundu. Biz bu taşı yıkayıp temizledik. Daha sonra arkeologlar da gelip incelediğinde bin 500 yıllık bir taş olduğu ortaya çıktı. Bu taşın Ayasofya ile aynı yaşta olduğu söylendi. O günden bugüne kadar da bekliyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni aradık bu konuda yardımcı olmaları için. Taş temizlendikten sonra ortaya çıktı değerli olduğu. 45 gün içerisinde bu alanın kapatılacağı söylendi. Ancak 45 günü geçti, herhangi bir çalışma yok” dedi.

Harun Basat - Ahmet Faruk Sarıkoç

 

Etiketler: İSKİ, Üsküdar Beylerbeyi


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