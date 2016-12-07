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İskoç hakeme tepkiler büyüyor

İskoç hakem Craig Thomson, Dynomo Kiev - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takım aleyhine verdiği tartışmalı kararlar ile dünyada da büyük tepki topladı.

İskoç hakeme tepkiler büyüyor

07 Aralık 2016 12:20

Craig Thomson’ın verdiği tartışmalı kararlarla ilgili İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore tepkisini dile getirdi. Moore, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Genellikle hakemleri şikayet etmiyorum ama bu akşam… Ve bir vatandaş!" dedi.

İskoç basınından tepki
İskoçya’da ağır eleştiriler alan Thomson’ın kararlarına İskoç gazetesi The Scotsman de kayıtsız kalmadı. The Scotsman gazetesinde verilen haberde, "Craig Thomson tuhaf bir penaltı kararıyla Beşiktaş'ın umutlarını bitirdi” ifadelerine yer verdi. İngiliz basınından Daily Record ise karşılaşma ile ilgili haberini, "Craig Thomson Beşiktaş taraftarının öfkesinin merkezi oldu" sözleriyle paylaştı. Öte yandan eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard da katıldığı programda Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlarken Beşiktaş'ın aleyhine verilen kararları eleştirerek, "Faul kararı Beşiktaş lehine verilebilirdi. Haksız bir karar. Skandal olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Ivan Bebek benzetmesi
İskoç hakemin tartışmalı kararları sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi. Yapılan yorumlarda, Craig Thomson'ın yönetimi ağır eleştiriler alırken, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Braga arasında oynanan ve Ivan Bebek'in tartışmalı kararlara imza attığı mücadele hatırlatıldı. UEFA Avrupa Ligi 3. Tur maçında Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında rakibine 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ederken, Hırvat hakem Bebek sarı-lacivertlilere 3 kırmızı kart göstermişti.  

Etiketler: beşiktaş, Craig Thomson, Dynomo Kiev, Şampiyonlar Ligi


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