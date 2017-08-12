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İŞKUR ve MESYEB güçlerini birleştirecek

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ni (MESYEB) ziyaret etti.

İŞKUR ve MESYEB güçlerini birleştirecek

12 Ağustos 2017 11:29

MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök’ten MESYEB’in çalışmaları hakkında bilgi alan Türkmen, yeni hizmet binası ve sınav alanlarında da incelemelerde bulundu. Karakök, MESYEB’in 2016 Mayıs ayından bu yana 13.225 çalışanı belge sahibi yaptığını söyledi. Bu süreçte mesleki yeterlilik belgesi mecburiyeti olan 43 ayrı meslekte 2580 sınav yaptıklarını belirten Karakök, Türkiye’nin 32 farklı iline hizmet verdiklerine dikkat çekti. Yıl sonuna kadar 30 bin kişiyi belge sahibi yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakök, “Ancak biz MESYEB olarak sınav yapma ve belge verme misyonumuzla yetinmiyoruz. Bunu bir adım daha ileriye taşıyarak, MESYEB’i çalışanların ara dönemlerde yeterlilik ölçümlerinin gerçekleştirileceği bir ‘mesleki check-up’ merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme sisteminin işgücü vasfının artması ve iş kazalarının azaltılması için önemli olduğunu söyledi. İŞKUR olarak işverenlerin nitelikli personele ulaşmalarına destek olmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Türkmen, İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgiler verdi. 


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