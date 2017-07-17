Diğer
Kategoriler

Isla, Fenerbahçe için yola çıkıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Mauricio Isla'yla anlaşmaya vardı. Özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan problemi çözmek isteyen yönetim, Şili'li futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Isla, Fenerbahçe için yola çıkıyor

17 Temmuz 2017 10:36

Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar ve Kameni transferlerinin ardından sessiz kalan Fenerbahçe yönetimi bombayı patlatmak üzere. Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler son olarak Şili'li yıldız futbolcu Mauricio Isla'yla anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Cagliari'ye transfer olan Mauricio Isla'nın yıllık ücretine Juventus katkıda bulunuyordu. Ancak Torino ekibi, bu futbolcu için önümüzdeki sezon maaş ödemesi yapmayacak ve bu durum da Cagliari'nin bütçesini zorluyor. Cagliari, bu nedenle Isla'nın sözleşmesini feshetmek istiyor.

Sözleşme 3 yıllık

Bonservisini alacak olan oyuncuyla ilgili olarak girişimlerini yapan Fenerbahçe, Isla'nın olumlu yanıtı sonrasında transferi bitirdi. 3 yıllık yapılan anlaşma sonucunda Isla, salı günü Türkiye'ye gelecek ve sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalayacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, özelikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan problem nedeniyle defans hattına takviye istemişti. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcının isteği doğrultusunda Isla'yı kadroya katmayı başardı. Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor. 

Bozhan Memiş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!