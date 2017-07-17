Isla, Fenerbahçe için yola çıkıyor

Mehmet Ekici, Valbuena, Nabil Dirar ve Kameni transferlerinin ardından sessiz kalan Fenerbahçe yönetimi bombayı patlatmak üzere. Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler son olarak Şili'li yıldız futbolcu Mauricio Isla'yla anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan Cagliari'ye transfer olan Mauricio Isla'nın yıllık ücretine Juventus katkıda bulunuyordu. Ancak Torino ekibi, bu futbolcu için önümüzdeki sezon maaş ödemesi yapmayacak ve bu durum da Cagliari'nin bütçesini zorluyor. Cagliari, bu nedenle Isla'nın sözleşmesini feshetmek istiyor.

Sözleşme 3 yıllık

Bonservisini alacak olan oyuncuyla ilgili olarak girişimlerini yapan Fenerbahçe, Isla'nın olumlu yanıtı sonrasında transferi bitirdi. 3 yıllık yapılan anlaşma sonucunda Isla, salı günü Türkiye'ye gelecek ve sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalayacak. Teknik Direktör Aykut Kocaman, özelikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan problem nedeniyle defans hattına takviye istemişti. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcının isteği doğrultusunda Isla'yı kadroya katmayı başardı. Sağ bekte forma giyen Isla, bunun yanı sıra stoper ve sağ açıkta da oynayabiliyor.

Bozhan Memiş