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Isla sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Cagliari'den transfer ettiği Mauricio Isla sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli oyuncu da herhangi bir soruna rastlanmadı.

Isla sağlık kontrolünden geçti

21 Temmuz 2017 14:58

Transferlerine devam eden ve Cagliari'de forma giyen Mauricio Isla'yı kadrosuna katarak güçlü bir kadro oluşturan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Ulus Liv Hospital'da yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı. Isla'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. 


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