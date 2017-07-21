Isla sağlık kontrolünden geçti

Transferlerine devam eden ve Cagliari'de forma giyen Mauricio Isla'yı kadrosuna katarak güçlü bir kadro oluşturan Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirdi. Ulus Liv Hospital'da yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı. Isla'da herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.