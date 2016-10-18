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İslam Dünyası Yılın Eğitimcisi Ödülü Dr. Mustafa Aydın’a verildi

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İslam dünyasına yükseköğretim alanındaki çalışmalarından dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı (Organization of Islamic Cooperation) işbirliği ile her yıl verilen “İslam Dünyasının En İyileri” (Jewels of the Muslim World) ödülüne layık görüldü.

İslam Dünyası Yılın Eğitimcisi Ödülü Dr. Mustafa Aydına verildi

18 Ekim 2016 15:20

Her yıl “The Muslim World Biz” fuarı ve konferansı ile eş zamanlı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), Cidde Ticaret Kalkınma İslam Merkezi (ICDT), Fas - Arap Üniversiteler Birliği (AARU) ve Ürdün - Malezya Hükümeti katkılarıyla düzenlenen İslam Dünyasının En İyileri 2016 Ödülü’ne bu yıl İslam dünyasına katkılarından dolayı Dr. Mustafa Aydın layık görüldü. Dr. Aydın, Türkiye adına bu ödülü alan ilk Türk oldu.

“İSLAM DÜNYASININ EN İYİLERİ ÖDÜLÜNÜ SİZE TAKDİM ETMEKTEN GURUR DUYMAKTAYIZ”

Malezya Putra WorLd Trade Center Kuala Lumpur’da 19 Ekim 2016 Çarşamba günü Malezya saati ile 11.00’de gerçekleşecek ödül töreni için İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’a gelen davette şu ifadelere yer verildi:

“Değerli Dr. Mustafa Aydın, İslam dünyasına değerli katkılarınızdan dolayı saygımızın bir göstergesi olarak bu ödüle layık görüldünüz. Özellikle İslam dünyasında enerjiniz bir fark yaratmakta ve insanların hayatlarında pozitif bir etki oluşturmaktadır. Özellikle eğitim ve iş alanları başta olmak üzere tüm başarılarınızı kutlamak için sizlere 'İslam Dünyasının En İyileri' ödülünü takdim etmekten gurur duymaktayız.”


“EĞİTİM DİPLOMASİSİ” KAVRAMINI LİTERATÜRE KAZANDIRDI

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın eğitim alanında ulusal ve uluslararası anlamda yaptığı çalışmalarla da öne çıkıyor. Aynı zamanda Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı görevlerinde bulunan Dr. Aydın, başta İslam dünyası olmak üzere katıldığı her çalışmada ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda huzur, barış ve istikrarın ancak eğitim ile mümkün olduğunu vurgulaması, “eğitim diplomasisi” kavramını literatüre kazandırarak bölgesel ve küresel sorunlara çözüm önerileri getirilmesini sağlaması, düşük ekonomi düzeyine sahip toplumların ve özellikle mültecilerin eğitiminde öncü çalışmalarıyla eğitim dünyasında öncü olması dolayısıyla bu ödüle layık görülmüştür.
 

Etiketler: İslam Dünyasının En İyileri, İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul Aydın Üniversitesi, r. Mustafa Aydın, Yılın Eğitimcisi Ödülü


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