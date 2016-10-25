Her yıl “The Muslim World Biz” fuarı ve konferansı ile eş zamanlı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (Organization of Islamic Cooperation), Cidde Ticaret Kalkınma İslam Merkezi (ICDT), Fas-Arap Üniversiteler Birliği (AARU) ve Malezya Hükümeti katkılarıyla düzenlenen İslam Dünyasının En İyileri 2016 Ödülü’ne bu yıl İslam dünyasına katkılarından dolayı İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın layık görüldü. Dr. Aydın, Türkiye adına bu ödülü alan ilk Türk oldu.

Almış olduğu ödülle ilgili, “Bu bizim için büyük bir onur” diyen Mustafa Aydın, “Bu sadece bendeniz için değil aynı zamanda Türkiye’miz ve Türkiye’deki eğitim camiamız için de çok büyük önem arz ediyor” dedi.

“EĞİTİM DİPLOMASİSİ KAVRAMINI GELİŞTİRDİK”

İslam ve eğitim alanında yapmış oldukları birçok çalışma dolayısıyla ödüle layık görülen Aydın, “Bu ödül bize verilirken tabi birtakım nedenler ortaya kondu. Bu nedenlerin ilki, eğitim diplomasisi kavramını geliştirmemiz oldu. Eğitimin, siyasette, ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta bütün problemleri çözmek için çok önemli bir kıstas olduğunu vurguladık. Bir ülkeyle ekonomik ve siyasi ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız oradaki yol eğitimden geçiyor. Biz de bu mantığı ön plana çıkardık. Eğitim diplomasisi diye bir kavramı artık hayatımızın bütün alanlarında yer edinmesi için çaba gösterdik” şeklinde konuştu.

“MÜLTECİLERİN EĞİTİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK”

Diğer yapmış oldukları çalışmalara da değinen Aydın, mülteci problemleriyle yakından ilgilendiklerini ve özellikle eğitim problemleri için çözümler sunmaya çalıştıklarını da dile getirdi. Mülteciler için, “Bu insanların muhakkak ki eğitimle iç içe olması gerekiyor” diyerek sözlerine devam eden Aydın, “Mültecileri barındıran ülkelerin eğitim alanı için birçok çalışma yapması gerekiyor. Çünkü bu insanların eğitim problemleri başta tutulmak zorunda. Kendi ülkelerini ve evlerini terk eden insanlar ister istemez zaten bir tramva yaşıyorlar. Yarın başka bir problemle karşı karşıya kalmamaları ve bulundukları ülkede sosyal bir probleme neden olmamaları için eğitim almaları gerekiyor. Muhakkak ki o ülkenin dilini, kültürünü örf ve adetlerini bilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde mülteciler kendi yurtlarından ayrılmalarından dolayı yaşamış oldukları tramvanın yanı sıra bulundukları toplumla entegre olamamalarının getirmiş olduğu başka bir tramvayla da karşı karşıya kalacaklardır. Bu anlamda biz İstanbul Aydın Üniversitesi ve bendeniz mülteciler için çeşitli projeler geliştirdik. Bunların bir kısmı meslek edindirme projeleri, bir kısmı da bulundukları ülkenin dilini öğrenmeleri için geliştirilen projeler. Farklı alanlarda kendimizi geliştirerek mültecilerin eğitim problemlerini en aza indirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“KIZ ÇOCUKLARIMIZ YÜKSEKÖĞRETİMDE DAHA FAZLA YER ALMALILAR”

Kız çocuklarının yükseköğretim alanında az yer aldıklarını ve bunun da İslam dünyası için çok büyük bir yanlış algı uyandırdığını söyleyen Dr. Aydın, “Doğumdan ölüme kadar kadın erkek ayrımı yapmaksızın dinimiz ilmi ve öğrenmeyi emrediyor. İslam ülkelerindeki, kız öğrencilerimizin yükseköğretim hayatında daha çok pay almaları için çaba gösteriyoruz. Kabul edilemez bir şekilde bir kısım ülkelerde bir kısım mihraklar, İslam dininin sanki kızların okumasına karşıymış gibi bir algı uyandırıyor. Oysaki kız öğrencilerimizin yükseköğretimde daha çok pay almaları için İslam dünyasının yapmış olduğu çabaları ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖDÜLÜMÜ ÖZELLİKLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ’NE İTHAF EDİYORUM”

Gelecek nesillere örnek teşkil edilmesi için ödülünü 15 Temmuz Şehitleri’ne ithaf ettiğini de dile getiren Mustafa Aydın bunun yanı sıra, “Biz bugün bu gök kubbe altında özgürce hayatımıza devam ediyorsak eğer bunu ülkemiz için seve seve kendilerini feda eden 15 Temmuz Şehitleri’mize borçluyuz. Aldığımız ödülü hak edecek olan çalışmalarımızı da yine bu ülkenin şartlarıyla birlikte yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bize her zaman ilmin, bilimin ve ileri teknolojinin yanı sıra atasını, milletini, örf ve adetlerini unutmayan ve insan olabilecek bir nesil lazım. Bu anlamda da bu ödülümü her yerde de söylediğim gibi hepimizin adına aldım” diyerek sözlerini sonlandırdı.

