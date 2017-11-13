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İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığına yeniden aday

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Genel Başkanlara gidip destek isteyeceğim, randevu talebim oldu, yarın inşallah o görüşmeleri yaparım" dedi.

İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığına yeniden aday

13 Kasım 2017 17:24

İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı için tekrar adaylık başvurusunda bulundu. AK Parti'den adaylığını açıklamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, "Bütün siyasi partilerimizin hedefi Türkiyemizin mutluluğu, bayrağımızın yükselmesi, ülke bütünlüğünün korunmasıdır. Parmaklar var, bunların adı değişik ama bunlar aynı bilekte, siyasi partiler de böyledir. Bunlar birleşirler bilek olurlar. Seçildiğim takdirde hedefim, yine birlik ve beraberlik, bütünlük içinde yürümektir. Beraber yürüyeceğiz, Türkiyemizi tarihi misyonuna uygun geleceğe taşıyacağız" dedi.

Kahraman, "Genel Başkanlara gidip destek isteyeceğim, randevu talebim oldu, yarın inşallah o görüşmeleri yaparım" dedi.
 

 

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