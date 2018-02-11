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İsmail Kartal: 'Balıkesirspor ligin en çok gol atan takımı'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazandıkları Balıkesirspor Baltok maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, Balıkesirspor Baltok'un ligde en çok gol atan takım olduğunu belirterek, çalışmalarını bu şekilde yaptıklarını söyledi.

İsmail Kartal: Balıkesirspor ligin en çok gol atan takımı

11 Şubat 2018 22:45
İsmail Kartal: 'Balıkesirspor ligin en çok gol atan takımı' - Tıkla İzle

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonu yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor takımı çok rahat oynuyor. Önde olmaları veya geri düşmeleri fark etmiyor. Futbol oynamaya çalışan iyi bir takım. Biz de bunun bilinci ile hafta başından beri çalıştık. İkinci bölgede ve zaman zaman birinci bölgede üzerimize gelmesini bekledik ve arkada boşluklar vereceklerini biliyorduk. Boşlukları iyi değerlendirdik ve buradan 1 gol geldi. Duran toptandan attığımız 2 golle maçı kazandık. Ancak 2 yarı final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık 2 gol daha atabilirdik. Rakibimizin de önemli pozisyonları var. Sonuçta önemli bir deplasmanda 3 puan aldık. Bizi burada destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Balıkesirspor’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak
 

 

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