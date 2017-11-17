İsmail Kartal: 'İlk yarı Ankaragücü gibi yani ‘biz’ gibi oynayamadık'

TFF 1. Lig’in 12. hafta müsabakasında MKE Ankaragü, sahasında Denizlispor’u konuk etti. Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazanırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, “Milli maç arasını iyi değerlendirdik. İlk yarı biz gibi değildik. Rakip de buna müsaade etmedi. Kendi alanlarında çok kalabalık beklediler. Çok pozisyon üretemedik. Doğru zamanda bir gol bulup soyunma odasına bir sıfır önde gittik. Soyunma odasında oyuncularımıza ikinci yarı biz gibi oynamalarını anlattık. İkinci yarı biz gibi oynadık ve kazandık. Muhteşem taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyorum bu galibiyeti” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra hiçbir maç kolay değil”

Zor şartlar altında lige başladıklarını belirten Kartal, “Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen hiçbir zaman sıkıntıların bizim önümüze geçmesine müsaade etmedik. Bizi tuzağa düşürdüler. Ama sonuç olarak güzel bir cevap verdik. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Bundan sonra oynayacağımız her maç böyle olacak. Gelen takımlar artık kapanarak oynayacak. Takımımın karakter bir gücü var. Bu sebeple biz her takımı yenebiliriz. 12 hafta oldu bir tane penaltı kullanamadık” şeklinde konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Ömer Çetin

