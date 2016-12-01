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İsmail Uzan: Hakeme küfür etmedim

PFDK'ya sevk edilen Balıkesirspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu İsmail Uzan, Altınordu maçından sonra hakeme kötü söz veya küfür etmediğini belirterek, TFF tarafından ceza almak üzere PFDK’ye sevk edilecek bir hareketi olmadığını açıkladı.

İsmail Uzan: Hakeme küfür etmedim

01 Aralık 2016 10:53

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Balıkesirspor Asbaşkanı ve Mali İşler Sorumlusu İsmail Uzan, Altınordu maçı sonrasında hakeme küfür etmediğini belirterek, maç temsilcisinin 'emek hırsızları, şerefimizi sattınız' lafını 'emek hırsızları, şerefsiz köpekler' şeklinde yazdığını dile getirdi. Uzan, "Herkesin duyduğu bu sözlerimin yalan yanlış olarak yazılmasına üzüldüm. Ağzımdan sinkaflı bir söz çıkmadı. Altınordu maçı sırasında hakem arkadaşlarımız sahada ısınırken hoca ile saha kenarında göz göze geldik ve kendilerine saygı içinde başarılar diledim. Balıkesirspor takımı olarak kulüp başkanım ve hiçbir yöneticimiz federasyondan gelen temsilciye, hakeme ve gözlemci saygı, sevgi ile karşılanır ve misafirperverliğini yapar ve hoş geldiniz denir. Federasyondan gelen tüm görevliler sevgi karşılanır ve gönderilir. Orta sahada futbolcumuz İshak'a sert faul yapıldı, oyna dedi. Balıkesirspor hakem hataları ile 5 haftada 7 puan kaybetti. Eğer bize bundan dolayı ceza gelirse bu hakemlerin ve gözlemcilerin başında insanlar var, karar mercileri var. Tabi ki doğru karar vereceklerine inancımız tamdır” dedi.

İsmail Uzan, konuşmasının devamında, “Türkiye’de ve dünya çapında yayın yapan TV'deki spor programlarında bize yapılan haksızlıkları deşifre ettiler ve hakem Abdulkadir Bitigen’i eleştirdiler. Maçın ilk yarısında Burak'a Altınordu ceza sahası içinde yapılan harekete tüm spor yorumcuları yüzde yüz penaltı dedi. Maçın son dakikasında hakem Bitigen aleyhimize verdiği penaltı ve kırmızı kart için inanılmaz tepki aldı. Eğer hak ve adalet varsa hakemin ceza alması lazım. Bu hakem ceza alırsa, o zaman bizim ceza almamamız lazım. Biz Balıkesirspor kulübü olarak hakemlere saygı gösteriyoruz. Hürmet ediyoruz. Hakemlerde bizim emeğimize saygı göstersin. Geçen sene de bizim takımımıza çok haksızlık yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye maçında Koray Gencerler, futbolcumuz Bekamenga’ya sözle baskı yapıyor, Eray’ı sözleriyle taciz ediyor ve sarı kart ile sindirdi ve Eray’da oyundan atılmamak için hocasından oyundan kendisini oyundan almasını istedi. Hakemlerin yaptıkları yanlarına kar kalıyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Hakaret dediğiniz şey özür ile düzeltilir. Bu yaptığınız eylem özrü gerektiriyor, buda cezayı müddeide gerektirir, çıkarsın medyanın önüne özür dilersin. Balıkesirspor şu saatten sonra özür dileyecek bir şey yapmamıştır. Bu feveranı daha hataların başladığı haftada yapalım dedik ama Başkanımız Feyyaz Çiftçi bu hakem hatasıdır, duralım hakemlere yüklenmeyelim dedi” ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: altınordu, İsmail Uzan


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