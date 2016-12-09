88 yaşında hayata veda eden eski TBMM Başkanı Sezgin için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazında Sezgin’in bazı kadın aile yakınları da cenaze namazı kıldıran imamın yanında saf tuttu. Cenaze namazının ardından Sezgin’in naaşı, askerlerin omzunda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Sezgin, Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene katılan eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, "Bizim ağabeyimizdi, büyüğümüzdü. Hiçbir zaman insanları kırdığını görmedim. Bugün bu güzel insanın uğurlanışını beraber yapıyoruz. 1993 yılında İsmet ağabey Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olmuştu. Olmadan evvel ben İsmet ağabey için ‘İsmet ağabey Kasım’a kadar… Sonra sıranı salarsın’ demiştim. Bu çok güzel bir anı oldu. Böyle güzel insanları bulmak çok zor. İnşallah Türkiye huzuru, barışı böyle insanları anarak hatırlamasında yarar vardır” diye konuştu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ise, “İnsanların hayatları Allah’ın yazdığı ömür kadar devam ediyor. Önemli olan bu hayatı iyi bir şekilde yaşayabilme. İsmet Bey’e böyle bir hayat nasip oldu. Onu talebeliğimden beridir tanıyorum. Siyasette aynı siyaseti paylaştığımız günler oldu. Örnek kişilik olarak hayata veda etti. Allah gani gani rahmet etsin. Önemli bir kişilik olarak Türk siyasetinde var olan kişiydi” dedi.