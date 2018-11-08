İspanya Başbakanına suikast girişimi engellendi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e suikast girişimi ihbarı üzerine harekete geçen Katalan Polisi bir kişiyi gözaltına aldı. Katalonya bölgesinin Terrassa şehrinde yapılan operasyonda polis, 63 yaşındaki Manuel Murillo'yu gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, evde yapılan incelemelerde keskin nişancı tüfeği dahil 16 ateşli silah bulunduğu ifade edildi.

Polis, saldırganın bir arkadaşına Başbakanı öldüreceğini söylediği bir mesaj attığını, yapılan şikayet üzerine şüphelinin takibe alındığını bildirdi.

Geçtiğimiz gün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast planlayan 6 kişi gözaltına alınmıştı.