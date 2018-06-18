İspanya Kralının kayınbiraderi kalacağı hapishaneyi seçti

İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarından suçlu bulunan İspanya Prensesi Infanta Cristina’nın kocası İnaki Urdangarin, cezasını çekeceği hapishaneyi seçti. Dün gece Cenevre’den Madrid’e gelen eski eski hentbol oyuncusu Urdangarin sabah yerel saatle 8.13’te Madrid’in kuzeyindeki Vila kasabasındaki Brieva hapishanesine teslim oldu.

İnaki Urdangarin Palma Eyaleti Mahkemesi, 5 yıl 10 aylık hapis cezasına mahkum edilen Urdangarin’in cezasını çekmek için 5 gün içinde teslim olmasını istemişti. Urdangarin’in, ülkedeki 82 hapishane arasından birini seçerek, 5 gün içinde oraya girmesine karar verilmişti.

Teymur Aliyev