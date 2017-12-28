İsrail, Arakib köyündeki evleri 123. kez yıktı - Tıkla İzle

İsrail güçleri polis eşliğinde, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyüne baskın yaptı. İsrail güçleri Temmuz 2010'dan bu yana Filistinlilere ait evleri 123’üncü kez buldozerlerle yıktı.

El-Arakib köyü, İsrail işgal güçleri tarafından “tanınmayan” 35 Filistinli bedevilere ait köylerden biri. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresinde yaşayan Filistinlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılması kararı almıştı.

Muhammed Rabah

