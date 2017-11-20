İsrail: 'Arap ülkeleri ile gizli ilişkilemiz var'

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Pazar günü İsrail radyosunda yaptığı konuşmada, "Birçok Arap ve Müslüman ülkeleri ile gizli ilişkilerimiz var” dedi. Steinitz, Riyad’la ilişkiniz var mı sorusuna verdiği cevapta, "Genellikle bu ilişkilerin gizli kalmasını isteyen karşı taraf oluyor" dedi. Steinitz sözlerini şöyle sürdürdü: “İster Suudi Arabistan, ister diğer Müslüman ülkeler olsun İlişkiler gelişirken karşı tarafın isteğine saygı duyuyoruz” dedi.

Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişki olmasa da iki ülkenin de Orta Doğuda etkisinin yayılmasını istemediği İran’ı ortak düşman olarak gördüğü kaydedildi.

Geçen Perşembe günü de İsrail Genelkurmay Başkanı, Suudi Radyosuna verdiği ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin gelişmesin istediğini belirttiği bir röportajı Suudi Arabistan menşeli bir internet sitesinde yayınlanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu’un isim vermeden bazı ılımlı Arap devletiyle yakınlaşma içinde olduğunu övünerek birkaç kere belirtmişti. Netanyahu’nun kastettiği Arap ülkelerinin Suudi Arabistan ve müttefiki olan bazı körfez ülkeleri olduğu ifade edildi.