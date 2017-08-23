İsrail Büyükelçisi Naeh: İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısı artmaya devam edecek

Antalya’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, turizm ve ekonomik konular görüşüldü. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Naeh, Antalya’da bir takım temaslarda bulunacağını bildirdi.

Antalya’da resmi yetkililerin yanı sıra, turizm ve iş dünyasıyla da temaslarının olacağını söyleyen Naeh, İsrail ile Türkiye arasındaki iş ve turizm sektörünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. İki ülkenin turizm sektörü yanında teknolojide de iş birliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Naeh, "Yüksek teknoloji alanında da işbirliğine ihtiyacımız var. Tarım, güneş enerjisi olsun, ihtiyacımız var. Türkiye'den İsrail'e turizmi ve iş alanındaki gelişmeleri teşvik, ekonomik ve ticari işbirliğini artırmak için buradayız ve Antalya’da olmak her zaman güzeldir" diye konuştu.

Naeh, "Türkiye’ye İsrail’den gelen turist sayısı arttı. Artmaya da devam edeceğini umuyorum. İsrailliler Türkler gibi sevilmekten hoşlanıyorlar, sıcak ilgiyle karşılandıklarını düşündükleri zaman gelmeye devam edeceklerdir. Türk turistleri de İsrail’e davet ediyoruz. Ortak bir geçmişimiz var görülebilecek yerler var ve komşuyuz. Kendi vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelmesini ne kadar çok istiyorsam, Türkiye’deki vatandaşların da aynı şekilde İsrail’e gelmesini o kadar istiyorum. Benim gözümden ülkemin güzelliklerini görmelerini istiyorum" dedi.

Naeh, yarın Antalya'da turizm ve iş dünyasından temsilcilerle temaslarının olacağını söyledi.

Suat Metin