İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara olayının ardından İsrail ve Türkiye arasında bakan düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret için İstanbul'a geldi. 6 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye Gelen İsrailli Bakan Steinitz'i konsolosluk yetkileri karşıladı. Havalimanının VİB salonunda bir süre dinlenen Steinitz daha sonra konferansın yapıldığı yere gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

Bakan Steinitz, 23’üncü Dünya Enerji Kongresinde "Doğu Akdeniz'de Yeni Bir Manzara" başlıklı konuşma yapacak. Bakan Steinitz'in kongrede yapacağı konuşmanın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile ikili görüşme gerçekleşeceği açıklandı. Görüşme kapsamında iki ülke arasında enerji işbirliği konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Steinitz'in bindiği aracın plakasız ve flamasız olduğu dikkat çekti.

Tuncer Cengiz