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İsrail Gazze'de Filistinlilere gerçek mermilerle saldırı: 113 yaralı

İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinlilere karşı gerçek mermilerle yaptığı müdahalede 113 kişi yaralandı.

İsrail Gazzede Filistinlilere gerçek mermilerle saldırı: 113 yaralı

13 Nisan 2018 16:02

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf Al-Kadra yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazlarla yaptığı müdahalede 113 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail güçlerinin ayrıca Gazze'de “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nün yapıldığı bölgede bulunan bir tıbbi malzeme çadırına göz yaşartıcı gaz atması sonucu 10 sağlık görevlisinin yaralandığı ifade edildi. 

Bugün düzenlenen “Bayrak Yakma Cuması” protestolarında İsrail güçleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli gençlere saldırmış, protestocuları dağıtmak için açtığı ateş nedeniyle 7 Filistinli yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan 7 Filistinli ‘den birinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı. 

30 Mart’ta başlayan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.  

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah

 

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