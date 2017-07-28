İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişe yine 50 yaş altı yasağı koydu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail polisinin iki gün önce başından vurduğu Muhammed Kenan’ın dün Batı Şeria Ramallah’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

50 yaş altı Müslümanlara yine Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı geldi

İsrail polisi binlerce Filistinlinin dün Mescid-i Aksa’yı doldurarak ikindi, akşam ve yatsı namazını kılmasından sonra bugün yine 50 yaş altındaki Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı koydu. İsrail’in açıklamasının ardından güvenlik güçleri ile Kudüslü Müslümanlar arasında yine olaylar çıktı. Atılan göz yaşartıcı, bayıltıcı bombalar ve ses bombalarından 100'den fazla Filistinli yaralandı.

Kudüs’ün İsrail Polis Şefi Yoram Halevy Filistinlileri tehdit ederek, cuma günü protesto gösterisi yapmamalarını söyledi. Yoram Halevy, "Eğer düzeni bozarlarsa kayıplar olur. Bizi denemeye kalkmayın. Nasıl sert davranacağımızı biliyoruz" dedi.