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İsrail polisi 13 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, Mescid’i Aksa’da plastik mermi ve göz yaşartıcı bombayla 13 Filistinliyi yaraladı.

İsrail polisi 13 Filistinliyi yaraladı

26 Temmuz 2017 11:33

Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın El-Esbat kapısı yakınlarında dün gece yatsı namazından sonra düzenlenen oturma eylemi sırasında İsrail polisi tarafından 13 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, 13 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail polisinin eylemcilere plastik mermi, göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarıyla müdahale ettiği belirtildi. Yaralılar arasında gazeteci Fatma el-Bekri ve 10 yaşındaki bir çocuk da bulunuyor.

Öte yandan, yerel kaynaklar gazeteci Fayiz Abu Ermile ve 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 

Muhammed Rabah


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