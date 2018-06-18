İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı!

Filistin güvenlik güçleri Gazze’nin batı kısmında bulunan Bedr mevkiine en az iki roket, Gazze’nin kuzey batı kesiminde bulunan El Sefini mevkiine de dört roket attığını açıkladı. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında bulunan direniş mevzilerini bombaladı. Zayiat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada saldırıların, Filistinlilerin İsrail sınırları içine yönelik uçurtma ve balonlara bağlı patlayıcı madde atılmasına bir cevap olarak yapıldığını belirtti.

Mahalli kaynaklar, İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Filistin direniş güçlerinin Gazze Şeridi yakınındaki İsrail yerleşimcilerin bulunduğu mevkileri rokete monte edilmiş el bombaları atıldığını açıkladı. Aşkelon Mahalli Konsey ve Aşkelon sanayi bölgesinden siren sesleri duyulduğu kaydedildi. İsrail Askeri sözcüsü Gazze bölgesinden İsrail topraklarına üç roket atışının tespit edildiğini, roketlerden birinin hedefi şaşırarak Gazze Şeridi’ne düştüğünü belirtti.

Muhammed Rabah