Suriye’nin başkenti Şam’a İsrail uçaklarından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilirken sabah saatlerinde İsrail jetlerinden atılan 2 füze Lübnan hava sahasından fırlatıldığı ve Sabura’ya isabet etti. Şam’da yaşayanlar da bölgede patlama seslerini duyduklarını bildirdi. İsrail ordusu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü DEAŞ, Golan Tepelerine roket ve hafif silahlarla ateş açmıştı. İsrail de buna karşılık Suriye’de örgüte ait aracı vurmuş ve 4 militan öldürülmüştü.