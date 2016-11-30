Diğer
Kategoriler

İsrail Suriye’yi vurdu

İsrail savaş uçaklarından fırlatılan füzelerin Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusunda bulunan Sabura’ya isabet ettiği bildirildi.

İsrail Suriyeyi vurdu

30 Kasım 2016 14:32

Suriye’nin başkenti Şam’a İsrail uçaklarından füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilirken sabah saatlerinde İsrail jetlerinden atılan 2 füze Lübnan hava sahasından fırlatıldığı ve Sabura’ya isabet etti. Şam’da yaşayanlar da bölgede patlama seslerini duyduklarını bildirdi. İsrail ordusu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü DEAŞ, Golan Tepelerine roket ve hafif silahlarla ateş açmıştı. İsrail de buna karşılık Suriye’de örgüte ait aracı vurmuş ve 4 militan öldürülmüştü.

Etiketler: israil, Suriye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • xyz : 30 Kasım 2016, Çarşamba 14:31
    00
    onların uçaklarına da radar kilitlenmemiş mi?
DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç