İsrail yine saldırdı: 4 şehit

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 4 kişi şehit oldu, 170 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini Muhamad Abdülnaby (27), Nasar Abutim (19), Ahmed Abulibda (22) ve Ayish Shath (23) olarak aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana Gazze - İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin devam eden gösterilere müdahalesi sonucu ise 210'den fazla Filistinli şehit oldu, 22 binden fazla kişi de yaralandı.

Hamad Alnajjar