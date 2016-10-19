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İsrail'de 21 gün gözaltında kalan Orhan Buyruk İstanbul'a döndü

Kudüs ziyareti için gittiği İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Orhan Buyruk, serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Yakınlarına sarılarak hasret gideren Buyruk, "Esir hayatı çok zor, 21 gün boyunca sıkıntılı günler geçirdim. Şuan sadece sevincimi paylaşmak istiyorum" dedi.


19 Ekim 2016 13:46

Kudüs'ü ziyaret etmek için gittiği İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda 28 Eylül'de gözaltına alınan Orhan Buyruk, burada sorgulandıktan sonra "ajanlık" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Orhan Buyruk, bugün İstanbul'a döndü. Telaviv'den İstanbul'a gelen Orhan Buyruk, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda babası Mehmet Buyruk, akrabaları ve arkadaşları tarafından karşılandı. Yakınlarına sarılarak hasret gideren Buyruk yaptığı açıklamada, "Esir hayatı çok zor, 21 gün boyunca sıkıntılı günler geçirdim. Şuan sadece sevincimi paylaşmak istiyorum" dedi.

Havalimanında hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını anlatan Buyruk, "Ondan sonra sorgu merkezine götürdüler. 21 gün sorguda ve hücrede kaldım. Bir darp yok ama işkencenin farklı çeşitleri var psikolojik olarak. Ben Telaviv Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyorum, benimle çok ilgilendiler. Ama malumunuz karşınızda bir devlet yok, bir terör devleti var. Kanun tanımıyor, yasa yok. Hiçbir şekilde görüştürmediler, sadece bir kez Büyükelçilik ile görüştüm. Ellerinde bir delil, bir suçlama yok. Gerekçe bizim Kudüs için yaptığımız çalışmalar. Biz devamlı Kudüs'e gittiğimiz için kendi ülkelerine gelen herkesi ajan gibi görüyorlar. 21 gün tutulduk, sorgulandık ve serbest bırakıldık" ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Buyruk ise, oğlunun serbest bırakılması için girişimlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

 

Etiketler: israil, Orhan Buyruk


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