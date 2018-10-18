İsrail'den Gazze sınırına tank takviyesi

İsrail basını son iki gün içinde yaşanan gelişmeler sebebiyle İsrail'in Gazze sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den geldiği iddia edilen roket saldırılarına son verilmemesi halinde büyük bir güç kullanacaklarını söyleyerek Hamas'ı tehdit etmişti. Öte yandan İsrail, Gazze'den topraklarına 2 füze atıldığı iddiasıyla dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı.

Hamad Alnajjar