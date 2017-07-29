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İsrailli gazeteci Banvit'ten özür diledi

İsrailli gazeteci David Pick, sosyal medya hesabından paylaştığı, "Banvit, Sasa Filipovski'yi kovdu" şeklinde twitin ardından Banvit Basketbol Kulübü'nden gelen tepki üzerine özür diledi.

İsrailli gazeteci Banvitten özür diledi

29 Temmuz 2017 11:47

İsrailli gazetecinin sosyal medya üzerinden dilediği özrün ardından Banvit Basketbol Kulübü Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden İsrailli gazeteci David Pick'in yayınladığı 'Banvit Sasa Filipovski'yi kovdu' haberini yalanlama ve kınamamızın ardından, David Pick, kulüp yetkililerimizi arayarak aldığı duyumun yanlış olduğunu belirtti ve malum konu için özürlerini iletti. Daha sonrasında ise Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak açıklama yapan David Pick yaptığı yanlış haber için herkesten özür diledi" denildi. 

İbrahim Aldemir


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