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İsrailli yazar: 'Prens Selman 50 yıldır beklediğimiz Arap lider'

İsrailli yazar: 'Prens Selman 50 yıldır beklediğimiz Arap lider'
İsrailli yazar: 'Prens Selman 50 yıldır beklediğimiz Arap lider'

İsrailli yazar Tsvaya Greenfield, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail’in 50 yıldır beklediği lider olduğunu söyledi.

Ha'aretz gazetesinde yer alan makalesinde Greenfield, “İsrail, kendisiyle önemli bir anlaşma yapmaya razı olacak büyük bir Arap liderin gelmesi için 50 yıldır hep dua etti” ifadelerini kullandı.

“GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR YIKIM” 

Yazar, Suudi Veliaht Prens'in itibarının, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilendirilip zedelenmesinin Ortadoğu'da, İran'a karşı ABD, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ittifaka zarar vereceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prens'in itibarini kaybetmesini istediğini iddia etti. Yazar, Muhammed bin Selman'ın İsrail'in meşruiyetini isteyen bir Arap lider olduğuna vurgu yaptı. İsrail'in uzun yıllar beklediği bir Arap lider olan Muhammed bin Selman'ın görevden uzaklaştırılmasının İsrail için büyük bir yıkım olacağını söyleyen Greenfield, bunun önceki ABD Lideri Obama'nın İsrail'e karşı siyasetine uyum gösterdiğini yazdı. 

Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını onaylamıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman ise buna karşı çıkarak Kudüs'ün Müslüman ve Arap kimliğine vurgu yapmıştı.  

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