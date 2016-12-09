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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişinde silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişinde karşılaşan bir cinayet davsının iki tarafı arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişinde silahlı kavga: 2 yaralı

09 Aralık 2016 15:13
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişinde silahlı kavga: 2 yaralı - Tıkla İzle

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir cinayet davasının iki tarafı adliye girişinde karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği kavgada açılan ateş sonucu bir gardiyan ve adalet sarayında görevli bir şoför hafif yaralandı. Ateş açan 3 kişi olay yerinden beyaz bir araçla kaçarken yaralılar tedavi edilmek üzere adliye içindeki sağlık kurumuna kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis ekiplerinin kimlikleri belli olan şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Cenk İşver


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