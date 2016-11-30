İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, bilimsel başarılarını Türkiye sınırlarının dışına taşımaya devam ediyor. Öğrenciler Danimarka KEA Üniversitesi tarafından yürütülen “Charette” adlı mimarlık programını başarıyla tamamlarken, ekipten Yağmur Aysan ise projesiyle “En İyi Konsept” dalında birinci oldu.

'Mezarlık Projesi' ödül getirdi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Mihriban Çiçek ve Seçkin Atalay ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yağmur Aysan’dan oluşan ekip, beş günlük yoğun bir çalışma sonucu, Danimarka’nın başkenti Kopenhag için özel olarak hazırladıkları özgün mezarlık projesi “The Dead Come Alive” ile birincilik ödülüne layık görüldüler. Türkiye’den sadece İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kabul edildiği programa İAÜ bursu ile katılan öğrencilere KEA Üniversitesi’nden gelen sertifika ve birincilik ödülü, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Nejat Aral ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Mehmet Reşat Başar’ın da katıldığı küçük bir törenle takdim edildi.

Charette nedir?

Charette, Danimarka KEA Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa’nın seçkin üniversitelerinden aday gösterilen öğrencilerin takımlar halinde katıldığı, yarışmalı bir uluslararası program. Bu programda mimarlık ve tasarım öğrencileri, kendilerine verilen mimari bir problemi beş günlük bir zaman içinde çözmeye çalışıyorlar.

