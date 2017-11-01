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İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Yenikapı açıklarına demir atan balıkçı teknesi, çapası kopunca sürüklenmeye başladı. Kız Kulesi açıklarına kadar sürüklenen geminin kaptanına ve mürettebatına ulaşamayan Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, tekneye vardıklarında uyuduklarını gördü. Kaptanın ekipler tarafından uyandırılmasının ardından tekne herhangi bir yere çarpmadan kurtarıldı.

İstanbul Boğazında faciaya ramak kala
İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala - Foto Galeri

01 Kasım 2017 15:07
İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala - Tıkla İzle

Olay, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde “Baltık Reis” isimli geminin kaptanı Yenikapı açıklarında demir attı. Ancak bir süre sonra çapa koparak gemi sürüklenmeye başladı. Denizcilerin radarına çatışma noktasında bir geminin olduğu ve kıyıya fazla yaklaştığı uyarısı geldi. Deniz kameralarına kontrol eden ekipler, balıkçı teknesinin Kız Kulesi açıklarına sürüklendiğini fark etti. Ardından ekipler telsiz ve megafonlarla teknenin kaptanına ulaşmaya çalıştı ancak kimse cevap vermedi.

Kaptan ve mürettebat teknede uyuyakaldı

Bunun üzerine yola çıkan Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, Kız Kulesi açıklarına sürüklenen teknenin yanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Tekneye yaklaşan ekiplerin kaptanın ve mürettebatın uyuduğunu fark etti. Sesli olarak kaptanı uyaran Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, onları uyandırarak olası bir facia yaşanmasının önüne geçti. Ekiplere teşekkür eden tekne kaptanı ardından dümenin başına geçerek kontrolü tekrar sağladı. Kurtarma ekipleri ise telsizden haber merkezine bilgi vererek istasyona geri döndü. Teknenin sürüklenme anı deniz kamerasına yansırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: facia, istanbul boğazı

 

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