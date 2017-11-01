İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala

Olay, saat 06.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kız Kulesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde “Baltık Reis” isimli geminin kaptanı Yenikapı açıklarında demir attı. Ancak bir süre sonra çapa koparak gemi sürüklenmeye başladı. Denizcilerin radarına çatışma noktasında bir geminin olduğu ve kıyıya fazla yaklaştığı uyarısı geldi. Deniz kameralarına kontrol eden ekipler, balıkçı teknesinin Kız Kulesi açıklarına sürüklendiğini fark etti. Ardından ekipler telsiz ve megafonlarla teknenin kaptanına ulaşmaya çalıştı ancak kimse cevap vermedi.

Kaptan ve mürettebat teknede uyuyakaldı

Bunun üzerine yola çıkan Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, Kız Kulesi açıklarına sürüklenen teknenin yanına geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Tekneye yaklaşan ekiplerin kaptanın ve mürettebatın uyuduğunu fark etti. Sesli olarak kaptanı uyaran Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, onları uyandırarak olası bir facia yaşanmasının önüne geçti. Ekiplere teşekkür eden tekne kaptanı ardından dümenin başına geçerek kontrolü tekrar sağladı. Kurtarma ekipleri ise telsizden haber merkezine bilgi vererek istasyona geri döndü. Teknenin sürüklenme anı deniz kamerasına yansırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur